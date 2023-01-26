МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга мало меняется к доллару и юаню, снижаясь на 1 копейку к каждой из валют, а евро укрепляется: американская валюта торгуется в районе 69,3 рубля, китайская – по 10,23 рубля, европейская – по 75,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Банкир рассказал, какой рубль выгоден России

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск поднимается на 1 копейку — до 69,31 рубля, юаня – также на 1 копейку, до 10,23 рубля, евро — на 22 копейки, до 75,64 рубля.