Мосбиржа: курс рубля слабо снижается к доллару до 69,3, к юаню - до 10,23, е евро - до 75,64
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга мало меняется к доллару и юаню, снижаясь на 1 копейку к каждой из валют, а евро укрепляется: американская валюта торгуется в районе 69,3 рубля, китайская – по 10,23 рубля, европейская – по 75,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск поднимается на 1 копейку — до 69,31 рубля, юаня – также на 1 копейку, до 10,23 рубля, евро — на 22 копейки, до 75,64 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230126/839592405.html
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