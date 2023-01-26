МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет к евро в четверг утром, при этом снижается к иене перед публикацией данных о ВВП США и о числе заявок на пособие по безработице, следует из данных торгов. Аналитики ждут замедления роста ВВП США в четвертом квартале

По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару снижается до 1,0911 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0915 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 129,32 иены со 129,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 101,66 пункта.

Позднее в четверг минторг США опубликует первую оценку изменения ВВП страны в прошлом квартале. Аналитики прогнозируют, что американская экономика в четвертом квартале выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В это же время выйдут данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю, которые, согласно прогнозам, выросло на 15 тысяч — до 205 тысяч заявок.

А 31 января и 1 февраля пройдет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 98% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора всего на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.