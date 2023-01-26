МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нельзя мириться с резкой односторонней динамикой валют, сказал в интервью Reuters заместитель министра финансов Японии Масато Канда, подтвердив готовность Токио к интервенциям на валютном рынке. Правительство Японии понизило оценку роста экономики впервые за 11 месяцев

"Такая резкая односторонняя динамика, какая наблюдалась в прошлом году, нежелательна, с ней нельзя мириться", потому что она негативно отражается на уровне жизни людей и активности компаний, сказал он в среду. В прошлом году власти Японии впервые за 14 года покупали иену на рынке, когда она упала против доллара США примерно на 30%, до минимума за 32 года. После этого иена восстановилась.

Эта операция проводилась под руководством Канды.

"С тех пор подход не изменился", — сказал он в ответ на вопрос о том, потребуются ли действия при резком росте иены.

Канда подчеркнул, что правительство стремится стабилизировать динамику валюты, а Банк Японии проводит независимую денежно-кредитную политику, сосредоточив внимание на обеспечении ценовой стабильности.

"Обобщенно говоря, Банк Японии нацелен на ценовую стабильность, а мы — на стабильность валюты", — сказал он.

"Мы поддерживаем тесные контакты в Банком Японии и с другими центральными банками. Но политику они проводят независимо", — добавил Канда.

Некоторые аналитики критикуют Банка Японии за крайне мягкую денежно-кредитную политику, которая в прошлом году спровоцирована нежелательное падение иены и соответствующий рост цен на сырьевые товары.