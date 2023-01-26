МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс рубля сильнее снижается к китайской валюте, чем к американской и европейской: доллар торгуется в районе 69,5 рубля, евро – выше 75,8 рубля, юань – около 10,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Банкир рассказал, какой рубль выгоден России

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск поднимается на 8 копеек, до 69,39 рубля, юаня – на 7 копеек, до 10,28 рубля (на 0,6%), евро — на 29 копеек, до 75,67 рубля (на 0,2%). В самом начале торгов курсы доллара и юаня прибавляли по 1 копейке.

Впрочем, аналитик компании "Открытие Research" Андрей Кочетков считает, что рубль будет относительно стабилен благодаря налоговому периоду.

В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" добавляет, что на глобальный валютный рынок будет влиять свежая макростатистика и напоминает, что в четверг в США выйдет целый ряд данных, главными из которых будет первая оценка ВВП в четвертом квартале.

"Из событий вчерашнего дня стоит отметить заседание Банка Канады, на котором была сигнализирована пауза в процессе ужесточения ДКП. Такие действия напоминают о перспективах схожего сценария и относительно ФРС, и инвесторы будут особенно следить за риторикой Джерома Пауэлла на заседании в среду", — добавляет он.

"Ранее более слабые, чем ожидалось, экономические данные способствовали росту рисковых активов в связи с ожиданиями смягчения позиции ФРС в ответ на негативную статистику. Тем не менее сейчас рыночные котировки уже учитывают смягчение позиции ФРС, и более слабый экономический рост по итогам прошлого года может, наоборот, усилить негатив на рынке. Серьезное влияние на рынки окажут итоги заседания ФРС США на предстоящей неделе", — комментирует он.