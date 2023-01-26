МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг несколько поднимается, следует из данных торгов. Рынки ожидают публикацию статистики по динамике ВВП США в минувшем квартале. Курс доллара незначительно растет к евро и снижается к иене

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,0893 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0915 доллара, курс доллара к иене рос до 129,94 иены со 129,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 101,82 пункта.

Одним из важнейших событий недели является макростатистика по ВВП США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики полагают, что в четвертом квартале 2022 года, по первой оценке, экономика США выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Также будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю. Эксперты прогнозируют, что показатель поднялся на 15 тысяч — до 205 тысяч заявок.

Уже на следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение по монетарной политике. По данным CME Group, около 98% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора всего на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.