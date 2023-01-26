Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — третья форма валюты наряду с наличными и безналичными средствами, которая будет выпускаться Центральным банком России и будет равна по номиналу существующим формам рубля. Согласно новому законопроекту, появятся такие категории, как цифровой рубль, цифровой кошелек, платформа цифрового рубля и др.

Центральный Банк будет выполнять задачи оператора платформы цифрового рубля, а коммерческие банки будут своеобразными, причем не необходимыми, посредниками между оператором и клиентами, обеспечивая им доступ к цифровому кошельку.

Является ли криптовалютой?

Криптовалюта — это так называемые "частные деньги", они выпускаются децентрализовано, то есть нет обеспечения и ответственного лица. Хотя цифровой рубль также существует в виде строчки виртуального кода, по своей сути он не является криптовалютой, так как его будет выпускать централизованно государство и нести соответствующие обязательства.

Чем отличается от безналичного расчета?

Главное свойство цифрового рубля в том, что он является формой записи безналичного рубля, и его можно запрограммировать, то есть прописать для средств как именно и в какой период они могут быть израсходованы. Таким образом, государство сможет контролировать операции, и станет возможным прозрачное использование, например, целевых бюджетных средств, что позволит выйти на другой уровень в борьбе с коррупцией, а частный сектор сможет более эффективно управлять бизнес-процессами.

Также проводить операции с деньгами со счета в банке можно лишь с использованием интернета, тогда как цифровой рубль позволит расплачиваться им офлайн с помощью технологий Bluetooth и NFC.

Какие преимущества имеет перед другими видами платежей?

Кроме плюсов в виде офлайн и целевого использования, цифровой рубль будет минимально связан с коммерческими банками — значительно сокращаются издержки на переводы и хранение денег.

Цифровой рубль может сделать более удобными платежи на тех отдаленных и труднодоступных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен.

Новый вид валюты будет легко отследить в случае хищения или утраты и восстановить законного владельца в правах.

Какие существуют риски для цифрового рубля?

Главной опасностью является кибермошенничество: с внедрением новой технологии будут появляться новые формы мошенничества с кошельками владельцев цифровой валюты, такие как вывод средств или же повторное использование цифровых рублей.

Стоит отметить, что новое платежное средство на начальных этапах может быть не слишком популярным. По мнению, высказанному А.Б. Заботкиным (заместитель Председателя Банка России), начисление процентов (дохода) на цифровые рубли не является оправданным, потому что цифровой рубль — это именно платежное средство. Следовательно, не совсем понятными являются механизмы, с помощью которых граждане будут побуждаться к использованию цифровой валюты: возможно, ее будут вводить постепенно аналогично тому, как это было с платежной системой "Мир".

Что нововведение значит для банковского сектора?

Банкам необходимо будет сохранять должную ликвидность, то есть мобильность средств: у них потеряется часть свободных средств в связи с "перетоком" капитала в цифровую форму. Согласно позиции Центрального Банка, высказанной им в рамках Пресс-конференции посвященной концепции цифрового рубля, в первую очередь именно от стратегии коммерческих банков будет зависеть их будущее: банки должны создать такие условия, чтобы клиенты не ушли из традиционных банковских продуктов. Например, они могут предложить более выгодные условия по ведению текущих счетов. В свою очередь, Центральный Банк будет корректировать размер ключевой ставки для поддержания должного уровня инфляции.

Очевидно, что для банков невыгодно подобное изменение их финансового положения. Согласно новому законопроекту, банки на платформе цифрового рубля вправе взимать с пользователя платформы плату за совершение операций, однако, во-первых, максимальные значения такой платы будут установлены Центральным Банком, и, во-вторых, она, скорее всего, будет невысокой, поскольку, если исходить из различных указаний Центрального Банка, планируется, что такая "комиссия" не будет выше платы за пользование Системой быстрых платежей. Также поскольку платформа цифрового рубля является платежной инфраструктурой, депозитные и кредитные операции с цифровым рублем не предполагаются.

Были ли международные прецеденты?

Центральные банки, например Японии и Швеции проводят пилотные тестирования своих национальных цифровых валют. Опережает всех по части развития нового вида валюты Китай: там компании уже активно пользуются цифровым юанем.

По проекту цифрового рубля, если у нерезидента есть цифровой кошелек, то он может распоряжаться цифровыми рублями в рамках платформы в соответствии установленными правилами, однако не прописано возможно ли хранение на российском цифровом кошельке иностранных цифровых валют, каким образом будет осуществляться расчет между сторонами сделок. Эти положения очень важны для международной торговли и возможности обхода санкций, так что их еще предстоит доработать.