МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг перешел к повышению против доллара и евро, в то время как юань растет — в условиях дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. В чем сила и слабость цифрового рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск снижался на 25 копеек, до 69,06 рубля, евро терял 15 копеек, до 75,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 4 копейки, до 10,25 рубля, а объем торгов им составлял 51,9 миллиарда рублей против 42,4 миллиарда по евро и 56,4 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,3%, евро — 0,2%, юань прибавлял 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 6,05 тысячи за баррель сорта Brent. Этот показатель помогает оценить доходы российского бюджета, что, в свою очередь, определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта в четверг после утренних попыток снижения против основных торгуемых на Мосбирже валют перешла к росту.

"Нефтяные цены в начале российской валютной сессии резко просели, но быстро восстановились, продолжая активно повышаться. Это способствовало восходящей коррекции рубля, который потерял поддержку со стороны налогового периода января, но нашел ее в дорожающей нефти", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость "черного золота" росла к 16.10 мск на 1,4%, до 87,3 доллара за баррель сорта Brent. Позитивную динамику нефтяных цен поддерживает статистика по запасам сырья в США, вышедшая в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли меньше прогноза – всего на 0,5 миллиона баррелей при ожиданиях на уровне 1 миллиона. Нефть дорожает днем в четверг

ПРОГНОЗЫ

До завершения торгов четверга основные валютные пары будут двигаться в диапазонах 68,5-71 рубль за доллар, 72,5-77 рублей за евро и 10-10,55 рубля за юань соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В целом, ситуация на российском валютном рынке не изменилась за последнюю неделю, полагает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Боковой тренд сохраняется на фоне поддержки национальной валюты Минфином, а также налогового периода. Динамика на валютном рынке может измениться в начале следующего месяца. Во-первых, уйдет фактор налогового периода, а также изменятся параметры покупки/продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В краткосрочной перспективе курс доллара продолжит консолидацию в широком диапазоне 66-69 рублей", — ожидает он.