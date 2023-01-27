МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слабо снижается к доллару, мало меняется к юаню и растет к евро: американская валюта торгуется в районе 69,4 рубля, китайская — около 10,3 рубля, европейская опускается ниже 75,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль торгуется разнонаправленно днем в четверг

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 11 копеек, до 69,37 рубля, юаня — слабо меняется и колеблется у уровня предыдущего закрытия, 10,28 рубля, евро — снижается на 15 копеек, до 75,28 рубля.