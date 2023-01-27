МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром растет к евро, как и в четверг, после публикации данных о ВВП США, следует из данных торгов. ВВП США вырос на 2,9 процента по первой оценке

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижается до 1,0868 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0889 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 129,95 иены со 130,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 101,98 пункта.

ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики ждали увеличения на 2,6%. На этом фоне доллар подорожал как к евро, так и к иене после нескольких дней снижения.

Позднее в пятницу инвесторы ждут еще две статистики по США. Согласно прогнозам аналитиков, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе вырос до 64,6 пункта с 59,7 пункта в декабре. А доходы американского населения в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, в то время как расходы снизились на 0,1%.

На следующей неделе в центре внимания трейдеров будут заседания центробанков. В среду итоги своего заседания опубликует Федрезерв США, большинство аналитиков закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%. В четверг свои решения огласят Банк Англии и Европейский центробанк, полагается, что оба регулятора сообщат о повышении на 50 базисных пунктов.