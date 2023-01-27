2023-01-27T09:38:17+03:00
2023-01-27T09:38:17+03:00
2023-01-27T09:38:17+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230127/839607586.html
Глава "Ростеха" рассказал о доле договоренностей по контрактам в нацвалюте
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Доля договоренностей по контрактам на экспорт отечественных вооружений в нацвалютах приблизилась к 100 процентам, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Мы уже неоднократно... ПРАЙМ, 27.01.2023
валюта, рынки, бизнес, новости, ростех, экспорт, расчеты в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доля договоренностей по контрактам на экспорт отечественных вооружений в нацвалютах приблизилась к 100 процентам, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах", — сказал гендиректор в интервью РИА Новости, добавив, что данная мера оказалась своевременной.
По словам Чемезова, в данный момент почти 100 процентов договоренностей включают в себя расчеты в нацвалютах.
Полностью интервью будет опубликовано на ria.ru в 11.00.