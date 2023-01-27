МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доля договоренностей по контрактам на экспорт отечественных вооружений в нацвалютах приблизилась к 100 процентам, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. ВЭБ продолжит работу над расчетами в нацвалютах

"Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчеты с нашими партнерами в национальных валютах", — сказал гендиректор в интервью РИА Новости, добавив, что данная мера оказалась своевременной.

По словам Чемезова, в данный момент почти 100 процентов договоренностей включают в себя расчеты в нацвалютах.

Полностью интервью будет опубликовано на ria.ru в 11.00.