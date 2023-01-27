МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Японская иена выросла против доллара США в пятницу, так как высокая инфляция в Токио спровоцировала ставки на ужесточение политики Банка Японии. И честь не в честь, когда доллары есть: ВВП США загонят рубль в минус

В то же время доллар восстановился от почти девятимесячного минимума против евро и семимесячного минимума против британского фунта, так как трейдеры готовятся к важной неделе, когда состоятся заседания ключевых центральных банков.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,17%, до 129,96 на азиатских торгах после того, как данные показали, что рост потребительских цен в Токио в январе был самым сильным почти за 42 года. Эти данные повысили вероятность ужесточения политики Банка Японии.

Однако пара торгуется значительно выше минимума четверга 129,50 и далеко ушла от достигнутого на прошлой неделе минимума за 7,5 лет 127,215. Тогда рынки ожидали, что Банк Японии скорректирует политику, но он оставил ее без изменений, и пара подскочила до максимума 131,58.

"Ожидания рынком корректировки позиции Банка Японии в любое время, включая следующее заседание в марте, будут оставаться сильными и поддержат спрос на иену", — говорит Синитиро Кадота, аналитик Barclays, который не исключает падения пары доллар/иена ниже 125.

"Если будут наблюдаться какие-то волны продаж иены, я думаю, что рост пары будет по-прежнему ограничен этими ожиданиями", — добавляет Кадота.

За эту неделю пара доллар/иена выросла на 0,28%.

Пара евро/доллар США нацелилась на рост по итогам недели на 0,17%, и это будет третья неделя ее роста, несмотря на снижение в пятницу на 0,17%, до 1,08715, и удаления от максимума 1,09295, достигнутого до начала текущей сессии, который последний раз наблюдался в апреле.

Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система в среду повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов в декабре. Между тем, Европейский центральный банк пообещал повысить ставку на 50 базисных пунктов в четверг.

Индекс доллара вырос на 0,19%, до 101,94, однако по итогам недели он нацелен на небольшое снижение.

Пара фунт/доллар упала на 0,23%, до 1,23825, также продемонстрировав небольшое снижение за неделю.

Тем не менее, британская валюта по-прежнему торгуется около семимесячного максимума 1,24475 доллара, достигнутого в понедельник, несмотря на то, что Банку Англии трудно сдерживать инфляцию, не ослабляя экономику, которая уже вступила в рецессию. В четверг состоится очередное заседание, на котором он, как ожидается, повысит ставку по 50 базисных пунктов.

Чувствительный к риску австралийский доллар торговался без изменений, по 0,7114 доллара США, что недалеко от семимесячного максимума 0,71425, достигнутого в четверг. Данные по инфляции в Австралии, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что потребительские цены росли самыми быстрыми темпами за 33 года. Это усилило ожидания дальнейшего повышения ставок Резервного банка Австралии.

От уровня закрытия прошлой пятницы пара австралийский доллар/доллар США выросла на 2,09%, и нацелилась на самый сильный недельный рост с начала ноября.