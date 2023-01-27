МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля утром немного снижается к доллару, прибавляет против евро и растет также к юаню, при этом движения курсов незначительны и в целом говорят об отсутствии серьёзных изменений в ближайшее время, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков. В чем сила и слабость цифрового рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск повышается на 6 копеек, до 69,33 рубля, евро — снижается на 8 копеек, до 75,35 рубля, а юань теряет 3 копейки, опускаясь до 10,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром доллар торгуется в узком диапазоне 69,2-69,5 рубля, юань – 10,24-10,29 рубля, евро – 75,26-75,50 рубля. Объем торгов юанем составляет 6,9 миллиарда рублей, долларом – 11,8 миллиарда, евро – 4,3 миллиарда рублей.

На утро пятницы доллар к рублю торгуется без заметных изменений, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Полагаем, что сегодня курс доллара продолжит демонстрировать боковое движение с попытками легкого роста в диапазоне 69-70 рублей на фоне рыночной безыдейности", — добавляет он.

В последние дни рубль тяготеет к ослаблению, но у спекулянтов пока нет весомых аргументов, чтобы более активно сыграть против российской валюты, добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".