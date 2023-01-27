МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пока что доллару США как мировой резервной валюте ничего не угрожает, но это ненадолго, пишет обозреватель Bloomberg Маркус Эшуорт. Совсем скоро крупные азиатские страны типа Индии, Китая, Японии и Южной Кореи создадут новую валюту, и тогда "американец" будет свергнут со своего "трона". Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

На сегодняшний день доллар продолжает оставаться мировой валютой, констатирует журналист. Во многих странах доллар в повседневном обиходе является альтернативой местным валютам. К тому же, примерно 40% долговых обязательств в мире деноминировано в долларах, что дает Вашингтону как колоссальные привилегии, так и важные рычаги контроля.

"Это также означает, что США являются глобальным кредитором последней инстанции. Порядка 60% валютных резервов в мире хранятся в американской валюте, тогда как евро со своими 20% занимает далекое второе место. Почти 90% всей торговли иностранной валютой тоже идет с участием доллара", — отмечается в материале. Аналитик раскрыл, как рубль обрушил надежды спекулянтов заработать

Несмотря на все вышеуказанное, журналист Bloomberg подчеркивает, что сила доллара в последнее время все же идет на убыль. Его новым конкурентом в том числе может стать активно обсуждаемая южноамериканская общая валюта с рабочим названием "сур" (юг), которую хотят использовать в торговле между Бразилией и Аргентиной (хотя свои национальные валюты они сохранят). В том случае, если "суру" удастся сгладить шероховатости неликвидных и волатильных местных валют, другие южноамериканские страны могут присоединиться к его использованию, а это сильно пошатнет позиции доллара.

Не менее серьезную угрозу положению американской валюты создали слухи о том, что Китай и Саудовская Аравия планируют покупать и продавать энергоносители не в долларах. Агентство отмечает, что саудиты стали самым крупным поставщиком нефти в Китай. Они отправили Пекину 15% из тех 350 миллионов баррелей, что он закупил за один только декабрь.

"Господство американской валюты будет ослаблено, если появится нефтяная валюта-конкурент", — подводит итог Эшуорт. "Если завтра крупные азиатские страны типа Индии, Китая, Японии и Южной Кореи решат создать ее, то доллару придется несладко".

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