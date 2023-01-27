МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене снижается после выхода макростатистики из Японии, при этом американская валюта стабильна к евро в ожидании заседаний соответствующих финансовых регуляторов, следует из данных торгов. Иена выросла против доллара в пятницу

По состоянию на 12.25 мск курс евро к доллару снижается до 1,0888 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0889 доллара, курс доллара к иене сокращается до 129,79 иены со 130,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 101,83 пункта.

Базовая инфляция в Токио, согласно официальным данным, ускорилась до 4,3% годовых в январе, что стало самым быстрым ростом цен почти за 42 года, сообщил ранее телеканал CNBC. Высокая инфляция поддержала ожидания того, что японский регулятор может ограничить меры монетарного стимулирования, что дало позитивный импульс японской валюте.

Далее в центре внимания валютных трейдеров будут заседания крупнейших финансовых регуляторов. И по их итогам понижательные факторы для курса доллара могут возобладать.

Так, в среду опубликуют итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство аналитиков, в частности, закладывает новое повышение учётной ставки — но на 0,25 п.п., до 4,5-4,75%. А затем, в четверг, свои решения огласят центробанки Великобритании и еврозоны. Предполагается, что оба регулятора также сообщат о повышении учётных ставок — но уже на 0,5 процентного пункта каждый.