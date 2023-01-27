МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. ЦБ рекомендует брокерам устанавливать в договорах с клиентами порядок и условия вынужденной конвертации валюты — это поможет инвесторам избежать рисков, которые возникнут, если иностранные контрагенты откажутся проводить расчеты с финорганизациями РФ, следует из письма ЦБ РФ, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

"В связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, отдельные профучастники рынка ценных бумаг (брокеры)… совершают либо планируют совершать сделки купли-продажи принадлежащей их клиентам валюты недружественных государств… (далее – конвертация)", — говорится в письме.

"Банк России рекомендует таким брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация. При установлении в договорах с клиентами порядка и условий совершения брокером сделок по конвертации, брокерам следует исходить из принципов добросовестности и обязанности брокеров исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях", — пишет ЦБ.

Подлинность письма подтвердили агентству три профучастника рынка. При этом руководитель службы внутреннего контроля ФГ "Финам" Дмитрий Мураховский сказал в комментарии РИА Новости: "Да, мы получили данное письмо. В целом согласны с описанными рекомендациями, примем к сведению и будем учитывать в работе".

Осенью прошлого года компания "Атон" автоматически конвертировала валюту недружественных стран в рубли на брокерских счетах клиентов, объяснив это ростом рисков блокировки иностранной валюты. Ранее на этой неделе американские банки решили прекратить обслуживание корсчетов Газпромбанка в долларах, банк попросил клиентов с 27 января не совершать переводы в этой валюте.