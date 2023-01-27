МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рубль во второй половине пятницы мало меняется к юаню и евро и немного теряет к доллару в рамках сохраняющегося бокового тренда, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль торгуется разнонаправленно утром в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.50 мск повышался на 23 копейки, до 69,5 рубля, евро – на 3 копейки, до 75,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 1 копейку, до 10,27 рубля, а объем торгов им составлял 35,1 миллиарда рублей против 40,2 миллиарда по евро и 71,2 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 0,3%, евро и юань мало менялись. Рублевая цена нефти составляла около 6,15 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу торгуется в узком диапазоне против основных торгуемых на Мосбирже валют — в отсутствие сильных факторов курсового движения.

"В целом боковой тренд остается актуальным. На этой неделе заканчивается поддержка рубля со стороны экспортеров, продающих иностранную валюту в рамках налогового периода" — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

При этом внешние факторы умеренно-позитивные. Так, стоимость нефти к 16.50 мск прибавляла 1,4% до 88,7 доллара за баррель сорта Brent. Это позитив для рубля.

Ключевым фактором для ценового ралли нефти остаются ожидания восстановления экономики Китая и, в частности, спроса на сырье за счет ослабления коронавирусных ограничений. Также инвесторы ждут решений ОПЕК+ о величине добычи в этих странах. Немаловажен и фактор нефтяных международных санкций в отношении России.

Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2% до 102 пунктов, хотя и остается около минимумов с мая прошлого года, сигнализируя о спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Не исключено усиление американской валюты перед заседанием Федрезерва США (решение по ставке ожидается 1 февраля), и это говорит не в пользу рубля, полагает Капустянский из УК "Первая".

"Поэтому не исключено продолжение роста доллара в сторону 70 рублей и выше", — добавляет он.

Рубль после волатильности начала года постепенно стабилизируется, хотя курс пока и не вернулся в коридор 60–65 рублей, несмотря на снижение спроса на валюту, отмечает Ващенко из из Freedom Finance Global.

"Видимо, экспортеры уже адаптировались к текущим курсам и не наращивают продажи, чтобы не оказывать давления на рынок. Мы полагаем, что курс доллара продолжит движение в интервале 65–70 рублей. Возможный рост нефтяных котировок в диапазон 90–100 долларов за баррель марки Brent может привести к дальнейшему укреплению рубля", — добавляет он.