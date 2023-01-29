МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. На неделе с 30 января по 3 февраля на мировых рынках ожидается повышенная волатильность, также на рубль будет влиять вступающее в силу с 5 февраля эмбарго против нефтепродуктов из России, курс нацвалюты может снизиться к доллару, евро и юаню, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Пока непонятно как потолок цен и встреча ОПЕК отразятся на рубле. Интервенции ЦБ РФ пока не оказывают заметного влияния на рублевые пары. От пары доллар/рубль ожидаем умеренного роста до 70,50 руб., евро/рубль — до 76,40 руб., юань/рубль — до 10,50 руб". — прогнозирует эксперт.

По итогам минувшей недели с 23 по27 января рубль подешевел к доллару на 0,92%, до 69,46 руб., к евро — на 1,20%, до 75,49 руб., юань/рубль — на 1,39%, до 10,26 руб. "Хотя рубль к концу недели и сдал позиции и закрылся в минусе, у него была мощнейшая поддержка от повышения нефтяных котировок, продажи валюты экспортерами и ЦБ РФ. Торги проходили на пониженных объемах, поэтому рубль сильно не ослаб. В последний торговый день минувшей недели баррель Brent подешевел на 1,57%, до $86,33. Снижение котировок можно связать с предстоящей встречей ОПЕК+", —отметил Антонов итоги прошлой недели.

На следующей неделе фокус внимания трейдеров направлен на заседание ФРС США и встречу ОПЕК+, которые пройдут 1 февраля. "Ожидается, что альянс нефтепроизводителей сохранит текущий уровень квот. Аналогичное решение было принято 1 декабря, после того как в октябре картель впервые с весны 2020 г. сократил добычу на 2 млн б/с. Встреча ОПЕК повлияет больше на нефть и сырьевые валюты (канадец, новозеландский доллар). Динамика нефти окажет влияние на пару доллар/рубль", — прогнозирует он.

Если говорить о ставке ФРС, то игроки ожидают повышения: согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Если Пауэлл не вызовет шторм на рынке, то заседание не окажет влияния на рубль.

С 1 февраля для рубля уйдет поддерживающий фактор налогового периода. 3 февраля — Банк Англии и ЕЦБ примут решения по процентным ставкам. От обоих банков ожидается повышение ставок на 50 б.п. Также в этот день выйдет отчет по рынку труда в США за январь. Отчет оказывает сильное влияние на валютные пары с долларом, подытожил собеседник агентства.