МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля символически растет к доллару и евро, при этом слабо снижается к юаню: американская валюта торгуется в районе 69,4 рубля, китайская – на 10,27 рубля, европейская опускается чуть ниже 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 8 копеек, до 69,38 рубля, юаня — растет на 1 копейку, до 10,27 рубля, евро — теряет 4 копейки, опускаясь до 75,46 рубля.

На текущей неделе можно ожидать объявление Минфином параметров торговли валютой Центробанком РФ для ведомства в рамках бюджетного правила на февраль — начало марта, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". По мнению аналитика, скорее всего, продажи будут выше нынешних – в рублевом эквиваленте 3,2 миллиарда рублей в день.

"Пока же с очень большой вероятностью рубль продолжит слабо дешеветь", — считает он.

"Мы полагаем, что рост курса доллара на текущей неделе сохранится, ожидаем пару "доллар-рубль" в диапазоне 70-71 рубля. Отметим, что волатильность на рынке может увеличиться на фоне окончания "длинных" праздников в Китае. В центре внимания будет заседание ФРС и ЕЦБ на которых ключевая ставка, скорее всего, будет повышена на 25 б.п. и 50 б.п. соответственно. В случае всплеска аппетита к риску у инвесторов возможно незначительное укрепление рубля", — добавляет Егор Жильников из Промсвязьбанка.