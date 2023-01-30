МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с 31 января запустит торги расчетными фьючерсными контрактами и опционами на пару доллар-юань, говорится в сообщении торговой площадки. Аналитики оценили финансовые результаты Мосбиржи за 2022 год

"Тридцать первого января 2023 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару "доллар США – китайский юань" (торговый код – UCNY) и опционами на них", — отмечается в сообщении.

Фьючерсы и опционы на валютную пару USD/CNY дополнят линейку инструментов на китайский юань на Московской бирже и расширят торговые возможности институциональных и розничных инвесторов, а у участников внешнеэкономической деятельности появятся дополнительные способы хеджирования валютных рисков, поясняется там.

Лот нового контракта составит 1 тысячу долларов. Минимальный шаг цены – 0,001 пункта, стоимость шага цены – 1 китайский юань. Участникам торгов и их клиентам будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года. Ориентировочный размер гарантийного обеспечения составит 8%, или порядка 6 тысяч рублей, уточняет биржа.

"В качестве цены исполнения фьючерса будет использоваться значение фиксинга USDCNYFIXME в день исполнения контракта. Фиксинг "доллар США – китайский юань" рассчитывается на основе сделок и заявок на сделки с данной валютной парой на Московской бирже", — поясняется в сообщении.