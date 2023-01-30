Мосбиржа запустит торги производными инструментами на пару доллар-юань с 31 января
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с 31 января запустит торги расчетными фьючерсными контрактами и опционами на пару доллар-юань, говорится в сообщении торговой площадки.
"Тридцать первого января 2023 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару "доллар США – китайский юань" (торговый код – UCNY) и опционами на них", — отмечается в сообщении.
Фьючерсы и опционы на валютную пару USD/CNY дополнят линейку инструментов на китайский юань на Московской бирже и расширят торговые возможности институциональных и розничных инвесторов, а у участников внешнеэкономической деятельности появятся дополнительные способы хеджирования валютных рисков, поясняется там.
Лот нового контракта составит 1 тысячу долларов. Минимальный шаг цены – 0,001 пункта, стоимость шага цены – 1 китайский юань. Участникам торгов и их клиентам будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года. Ориентировочный размер гарантийного обеспечения составит 8%, или порядка 6 тысяч рублей, уточняет биржа.
"В качестве цены исполнения фьючерса будет использоваться значение фиксинга USDCNYFIXME в день исполнения контракта. Фиксинг "доллар США – китайский юань" рассчитывается на основе сделок и заявок на сделки с данной валютной парой на Московской бирже", — поясняется в сообщении.
https://1prime.ru/Forex/20230130/839624474.html