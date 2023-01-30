МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже. Евро дорожает к доллару в преддверии решений ЕЦБ и ФРС

Курс евро с расчетами "завтра" на 13.44 мск растет на 41 копейку, до 75,91 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 76 рублей.

Курс доллара в то же время растет на 11 копеек, до 69,57 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,30 рубля.