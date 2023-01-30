МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро снижается, а к иене — поднимается в понедельник днем, следует из данных торгов. Трейдеры с осторожностью ожидают решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе. Мосбиржа запустит торги производными инструментами на пару доллар-юань

По состоянию на 14.21 мск курс евро к доллару рос до 1,0901 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0867 доллара, курс доллара к иене поднимался до 130,01 иены со 129,85 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 101,73 пункта.

Уже в среду Федрезерв объявит итоги своего очередного двухдневного заседания. По данным CME Group, 99% аналитиков полагают, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. Таким образом, регулятор может вновь замедлить темпы повышения после 50 базисных пунктов в декабре и 75 базисных пунктов в ноябре. В прошлом году регулятор повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции.

Европейский регулятор объявит свое решение на следующий день, в четверг. Эксперты ожидают повышения ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, до 3% годовых. Тогда же будут озвучены и итоги заседания Банка Англии, который также может повысить ставку на 50 базисных пунктов — до 4% годовых.

Рынки будут ожидать и статистику по безработице в США, публикация отчета запланирована на пятницу. Аналитики прогнозируют рост безработицы в стране в январе до 3,6% с 3,5% месяцем ранее, а также увеличения числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 185 тысяч после роста на 223 тысячи.

На текущей неделе также будут опубликованы финотчеты ряда крупных компаний США, в том числе Apple, Alphabet, Amazon и Meta Platforms*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская