МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется разнонаправленно в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля.

Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.