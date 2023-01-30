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2023
https://1prime.ru/Forex/20230130/839627479.html
Доллар на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 января
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Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56... ПРАЙМ, 30.01.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля.
Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.