МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник торговался с небольшим понижением против доллара США в преддверии ряда заседаний центральных банков на этой неделе, включая заседание Банка Англии, по итогам которого ключевая ставка, как ожидается, будет повышена десятый раз подряд. Доллар поднялся выше 70 рублей, евро вырос до 76 рублей на Мосбирже

Банк Англии, вероятно, в четверг готов повысить ставку в первый раз в этом году. На рынках учитывается повышение ставки на половину процентного пункта, до 4%.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,14%, до 1,2380, торгуясь недалеко от 7-месячного максимума 1,2381, достигнутого на прошлой неделе.

Саймон Харви из Monex отметил, что динамика фунта преимущественно была сдержанной, но исходя из этого нельзя судить, как валюта будет торговаться на этой неделе.

"Дело не только в том, что трейдерам станут известны новые решения крупнейших центральных банков по процентным ставкам, включая Банк Англии, но и в том, что фунт будет вынужден торговаться в условиях волатильности и риска, так как рынки получат первые официальные данные о том, как проходит открытие экономики Китая", — заметил он.

В Monex видят более высокие риски того, что конечная ставка окажется ниже уровня, учитываемого сейчас участниками рынка. "Но это необязательно будет негативным фактором для фунта", — сказал Харви.

На рынках сейчас заложена в котировках 80%-ная вероятность повышения ставки Банка Англии на 50 б.п.

Пара евро/фунт выросла на 0,4%, до 0,8800, на фоне ускорения инфляции в Испании, которое укрепило ожидания относительно того, что ЕЦБ в четверг также повысит ставку на половину процентного пункта.

В этом месяце фунт вырос на 2,4% против доллара после того, как в прошлом году показал самое сильное годовое падение со времен проведения референдума о Brexit в 2016 году.

После хаотичного 2022 года, когда в стране сменилось три премьер-министра, нынешний премьер Риши Сунак в понедельник заявил, что сделает все необходимое для "восстановления единства", отвечая на вопрос об отставке председателя Консервативной партии Надима Захави.

В ходе проведенного ранее расследования было установлено, что Захави совершил серьезные нарушения в сфере налогообложения.

При ответе на вопрос о зарплатах госслужащих, Сунак сказал, что дальнейшего повышения налогов не предвидится.

Министр финансов Джереми Хант в пятницу пообещал бороться со слабой производительностью в стране путем реформ, направленных на поддержание экономического роста.