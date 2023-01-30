МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в понедельник продолжает тенденцию, преобладавшую на прошлой неделе, к снижению против доллара, юаня и евро, сказывается нехватка валюты на продажу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск рос на 71 копейку, до 70,17 рубля, евро – на 96 копеек, до 76,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 11 копеек до 10,37 рубля, а объем торгов им составлял 53,1 миллиарда рублей против 38,6 миллиарда по евро и 56,1 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 1%, евро – 1,3%, юань – 1,2%.

Рублевая цена нефти составляла около 6 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта, как и на прошлой неделе, в понедельник остается под давлением против основных торгуемых на бирже валют.

"Вероятно, сказывается нехватка предложения иностранной валюты из-за сокращения экспортной выручки, связанного с санкционными ограничениями и геополитическим дисконтом на российскую нефть", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, на прошлой неделе китайский финансовый рынок был закрыт по случаю Нового года. Как следствие, российский Минфин не проводил продажу юаней, а экспортеры (наше допущение) не получали юаневую выручку для конвертации под налоги", — добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.

При этом внешние факторы нейтральные. Так, стоимость нефти теряет в пределах 0,9% до 85,6 доллара за баррель сорта Brent. В среду состоится заседание ОПЕК+. Трейдеров интересует решение альянса по поводу уровня добычи "черного золота", что может сказаться на динамике нефтяных котировок.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 101,8 пункта, колеблясь около минимумов с мая прошлого года и сигнализируя о спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе на рубль повлияет анонс Минфином объемов продаж юаней в феврале в рамках действия бюджетного правила, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Если продажи будут проводиться в заметно более высоких объемах, курс доллара может вернуться ниже 70 рублей. Дальнейшая динамика рубля определится эффектом санкций на нефтепродукты РФ", — добавляет он.

Ближайшие перспективы национальной валюты выглядят намного более туманными, считает Кошелев из Росбанка.

"Участники рынка будут держать в голове риск болезненной подстройки нефтяной отрасли к введению с 5 февраля потолка цен на отечественные нефтепродукты. Тем более, не исключено изменение механизма расчета НДПИ уже на горизонте ближайших месяцев, что – в теории – может развернуть направление интервенций Минфина с продажи валюты на покупку. В сухом остатке мы ожидаем, что на текущей неделе волатильность курса доллара вновь вырастет, и его колебания будут проходить в широком диапазоне 68,5-72 рубля", — полагает Иван Капустянский из УК "Первая".