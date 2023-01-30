МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Рубль может обновить минимум 2023 года в рамках текущей волны ослабления: доллар в этом случае превысит отметку 72,46 рубля, евро – 77 рублей, юань – 10,56 рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно в понедельник

"Новая волна ослабления рубля, обозначившаяся во второй половине прошлой недели и развивающаяся в начале этой, может привести к обновлению российской валютой минимумов текущего года", — говорит эксперт.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.01 мск рос на 80 копеек, до 70,26 рубля, евро – на 1,03 рубля, до 76,53 рубля, юаня – на 13 копеек, до 10,39 рубля. Ранее в понедельник доллар обновил максимум с 11 января на отметке 70,28 рубля, евро – с 9 января – 76,61 рубля, юань – с 9 января – 10,4 рубля. Максимумы текущего года располагаются на отметках 72,46 рубля за доллар, 77 рублей за евро и 10,56 рубля за юань.

"Среди факторов ослабления текущего рубля выступают риски введения Западом с 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты. Также сказывается вывод россиянами недружественной валюты на счета в иностранных банках вместо конвертации накоплений в рубли", — добавил Суверов.