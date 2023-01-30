МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро в понедельник вечером и растет к иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных о безработице в стране. Доллар дорожает к евро после ряда данных по США

По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0882 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0867 доллара, курс доллара к иене — до 130,31 иены со 129,85 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 101,95 пункта.

В эту среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение ставки центробанка на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.

А в пятницу будут опубликованы данные о состоянии американского рынка труда. Согласно прогнозам, безработица в США в январе выросла до 3,6% с 3,5% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 185 тысяч.

"Предстоящая неделя будет связана не только с ФРС, поскольку пятничный отчет по занятости даст ясность относительно состояния рынка труда в начале нового года", — цитирует агентство Блумберг аналитиков BMO Capital Markets.

Кроме того, в четверг свои решения обнародуют Банк Англии и Европейский центробанк, согласно прогнозам, оба регулятора повысят свои ставки на 50 базисных пунктов.