МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа запустит торги производными инструментами на пару доллар-юань

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня — на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро — на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.