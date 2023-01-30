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2023
https://1prime.ru/Forex/20230130/839630802.html
Доллар и юань выросли к рублю по итогам понедельника
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Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 30.01.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня — на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро — на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.