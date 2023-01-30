БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Число выявленных поддельных банкнот евро в прошлом году оказалось почти самым низким за всю историю существования единой валюты, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынки недооценили возможность повышения ставок, считают в ЕЦБ

"В 2022 году было обнаружено 13 подделок на миллион подлинных банкнот в обращении, что является вторым самым маленьким отношением с момента введения банкнот евро", — сообщает регулятор.

Это соотношение в 2021 году составляло 12 банкнот на миллион.

"Несмотря на эту исключительно небольшую долю, количество подделок (в 2022 году — ред.) увеличилось на 8,4% по сравнению с 2021 годом, когда доля подделок была самой низкой с момента введения евро", — отмечает ЕЦБ.

В прошлом году около 376 тысяч поддельных евро было изъято из обращения против 347 тысяч в 2021 году, говорится в релизе.

Это увеличение отражает восстановление экономической активности в 2022 году после снятия большинства ограничений, связанных с коронавирусом, отмечается в документе.

Банкноты номиналом 20 и 50 евро по-прежнему были наиболее подделываемыми. В еврозоне было обнаружено 96,6% подделок, 2,7% — в государствах ЕС, не входящих в регион единой валюты, и 0,7% — в других частях мира.