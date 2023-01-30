МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник продолжил тенденцию, преобладавшую на прошлой неделе — к снижению против доллара, юаня и евро и обновил минимумы с первой декады января, следует из данных торгов. Рубль в понедельник продолжает сползать из-за снижения предложения валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня — на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро — на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.

Доллар достиг на закрытие максимум с 9 января, евро в течение торгов подскакивал до 76,61 рубля (также с 9 января), юань на закрытие также оказался на пике с 9 января. Максимумы текущего года располагаются на отметках 72,46 рубля за доллар, 77 рублей за евро и 10,56 рубля за юань.

Доллар, юань и евро выросли к рублю за понедельник на 1,4% каждый. Объем торгов юанем составил 63,5 миллиарда рублей против 42,1 миллиарда по евро и 64,6 миллиарда по доллару.

Рублевая цена нефти составила около 6 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта, как и на прошлой неделе, в понедельник осталась под давлением против основных торгуемых на бирже валют и ушла к минимумам примерно за три последние недели, немного не дотянув до минимума текущего года.

"Сказываются завершение налогового периода, когда традиционно снижается предложение валюты, а также — локальный спад цен на нефть. Кроме того, предложение иностранной валюты снижается вследствие санкционного сокращения экспортной выручки и сохранения большого геополитического дисконта на российскую нефть", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

При этом внешние факторы также несколько ухудшились, поддержав давление на рубль. Так, стоимость нефти к 20.48 мск теряла 1,5% до 85,1 доллара за баррель сорта Brent.

Рынки пребывают в ожидании итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых запланирована на вечер среды. По данным CME Group, 98% аналитиков полагают, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. Жесткая денежно-кредитная политика ФРС может оказать давление на нефтяные котировки.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 102,1 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Поддержка рублю может прийти от продаж валюты в рамках бюджетного правила, которые могут вырасти после 6 февраля, рассчитывает Бахтин, отмечая также сдержанный позитив на рынке рублевого долга.

Дальнейшая динамика рубля будет определятся февральскими объемами продаж юаней в рамках бюджетного правила, которые должен опубликовать Минфин в течение первых трех рабочих дней месяца, также считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в диапазоне 69-71 рубль", — добавляет Бахтин.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на торгах 31 января: 69–71 рубль, 76–78 рублей и 10,1–10,5 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.