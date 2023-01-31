МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость евро слабо меняется к доллару в преддверии выхода ряда макроэкономических статданных в еврозоне и отдельно в Германии, следует из данных торгов. Доллар взял бастион

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару снижается до 1,0842 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0844 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 130,30 иены со 130,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 102,29 пункта.

Аналитики полагают, что ВВП 19 стран еврозоны, согласно предварительной оценке, в четвертом квартале вырос на 1,8% в годовом выражении и снизился на 0,1% — в квартальном (кварталом ранее, соответственно, было плюс 2,3% и плюс 0,3%).

Кроме того, ожидается публикация данные о безработице в Германии. Аналитики ожидают, что в январе показатель остался на уровне декабря в 5,5%.