МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем растет к евро и стабилен к доллару и юаню в условиях падения европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Эксперт раскрыл, как изменится курс рубля в ближайшее время

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск повышался на 1 копейку — до 70,42 рубля, юань также на 1 копейку — до 10,42 рубля, а евро падал на 48 копеек — до 76,08 рубля, следует из данных Московской биржи. На форексе евро снижается на 0,3% — до 1,0811 доллара.

Доллар в первой половине дня торгуется в диапазоне 70,28-70,83 рубля, юань – 10,39-10,47 рубля, евро – 75,94-76,84 рубля.

Объем торгов юанем составляет 25,5 миллиарда рублей, долларом – 23,3 миллиарда, евро – 16,6 миллиарда рублей.

Несмотря на текущую курсовую стабилизацию, в ходе торгов вторника курс доллара может инерционно приблизиться к верхней границе диапазона 70-71 рубль, после чего возможна некоторая пауза на фоне складывающейся технической картины, прокомментировал Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Ближайшим сопротивлением росту доллара выступает район чуть выше 72 рублей, а в случае его пробоя можно будет говорить о движении доллара к 75 рублям, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".