МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доллар дорожает к евро и несколько дешевеет к иене во вторник днем, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут решений ФРС США и Европейского центробанка позднее на неделе, также оценивая макростатистику. Рубль в понедельник продолжает сползать из-за снижения предложения валюты

По состоянию на 14.13 мск курс евро к доллару опускался до 1,0829 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0844 доллара. Курс доллара к иене снижался до 130,36 иены со 130,44 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 102,49 пункта.

Главным событием недели являются заседания крупнейших мировых центробанков. Так, Федеральная резервная система США в среду может объявить о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Ожидается, что ЕЦБ, а также Банк Англии, которые объявят свои решения в четверг, повысят ставки на 50 базисных пунктов — до 3% и 4% соответственно.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, рост ВВП еврозоны, по первой оценке, замедлился в четвертом квартале до 1,9% в годовом выражении. Прогнозировался рост на 1,8%. При этом в квартальном выражении экономика выросла на 0,1%, хотя ожидалось аналогичное снижение. А ВВП Франции в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом. Эксперты ожидали нулевой динамики.

Безработица в Германии в январе осталась на уровне декабря в 5,5%, как и ожидали аналитики. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре сохранилась на ноябрьском уровне в 2,5%, что также совпало с прогнозом.