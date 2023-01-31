МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Египет планирует увеличить объемы операций с Россией в национальных валютах, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри. Путин поручил обеспечить рост торговли с некоторыми странами в нацвалютах

Во вторник состоялась совместная конференция Шукри и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Египетский министр отметил, что использование нацвалют облегчит торговые операции для экономических операторов, поэтому Каир намерен работать над наращиванием объемов таких расчетов. По словам главы ведомства, стороны в данный момент находятся на начальном этапе, по этой теме ожидается серия консультаций

Шукри добавил, что Египет также рассчитывает на увеличение объемов импорта российского зерна.

"Поставки зерна — это один из ключевых моментов наших отношений, Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. Это один из ключевых стратегических продуктов для нас, и естественно, для египетского народа", — подчеркнул он.

Министр отметил, что Каир нацелен на увеличение объема поставок агропродукции, а также на расширение номенклатуры товарооборота на другие направления.