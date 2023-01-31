МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Во вторник, перед заседаниями ключевых центральных банков, доллар США укрепился, но все еще нацелен на четвертое подряд снижение по итогам месяца. Доллар США нацелился на падение четвертый месяц подряд

Решение о ставках ФРС будет объявлено в среду, а в четверг о своей политике сообщат ЕЦБ и Банк Англии.

До начала текущей сессии валюты торговались без четкого направления, хотя евро снизился против доллара на 0,27%, до 1,082 в начале европейской сессии.

"Возможно, это было обусловлено фиксацией прибыли перед важными событиями", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан. Другим драйвером динамики могла быть перебалансировка инвестиционных портфелей в конце месяца.

С начала января пара евро/доллар выросла примерно на 1% и торгуется около максимума за девять месяцев, чему способствует ослабление давления на экономику еврозоны со стороны цен на энергоносители.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,25% выше уровня закрытия понедельника, на отметке 102,5.

С начала месяца индекс снизился на 0,9%. Это значит, что он нацелен на четвертое подряд снижение по итогам месяца. От достигнутого в сентябре 20-летнего максимума индекс удалился на 11%.

"Основы силы доллара по-прежнему подкошены менее негативными перспективами мировой экономики и менее агрессивным ужесточением политики ФРС", — сказал аналитик торговой платформы eToro Бен Лайдлер.

Календарь экономических данных на этой неделе весьма насыщен. Согласно опубликованным во вторник данным, экономика еврозоны выросла на 0,1% в 4-м квартале при ожидаемом сокращения на 0,1%. В понедельник стало известно, что экономика Германии в 4-м квартале прошлого года неожиданно сократилась.

Важное событие пройдет в среду — заседание ФРС. Участники рынка и аналитики ожидают, что в среду ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,5%-4,75%, причем это повышение будет минимальным с марта 2022 года.

Котировки деривативов показывают, что рынки ожидают дальнейшего повышения ставок в США, хотя аналитики спорят о его масштабе.

"При наименее вероятном результате, когда ФРС произведет впечатление, что она может взять паузу после повышения ставки на этой неделе, доллар США вполне может упасть, а рискованные активы — вырасти", — сказал аналитик брокерской компании Pepperstone Крис Уэстон.

Инвесторы также ожидают, что ЕЦБ и Банк Англии в четверг повысят ставки на 50 базисных пунктов.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,28%, по 1,221, но январь, видимо, закончит ростом, и это будет уже четвертый месяц роста подряд.

Пара доллар США/японская иена торговалась с небольшим снижением, на 0,05%, достигнув отметки 130,42, и нацелена на снижение по итогам месяца, так как рынки ожидают изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии.

Инвесторы почти не обратили внимания на немного превысившие ожидания данные по активности в производственном секторе Китая, сосредоточив внимание на перспективах восстановления экономики.

Австралийский доллар снизился против доллара США на 0,96%, до 0,699, а новозеландский — на 0,79%, до 0,642.