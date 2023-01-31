МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник снизился до однонедельного минимума против доллара США. На этой неделе состоится очередное заседание Банка Англии, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена 10-ый раз подряд. Между тем Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики Великобритании. Фунт стабилизировался против доллара США днем в понедельник

Банк Англии на заседании в четверг, вероятно, повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 4%. Ожидается, что Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, чьи заседания пройдут в среду и четверг соответственно, тоже осуществят повышение ставок.

Пессимистичные настроения на рынке усугубились из-за того, что Великобритания стала единственной страной Большой семерки, для которой МВФ во вторник понизил прогноз экономического роста на 2023 год.

К 11.50 по Гринвичу пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,3%, до 1,2314. Тем не менее, фунт нацелен завершить четвертый месяц подряд ростом против доллара. С начала января ему удалось укрепиться на 1,8% против американской валюты.

Против евро фунт снизился на 0,1%. Пара евро/фунт торговалась по 0,8794, неподалеку от одномесячного минимума, достигнутого ранее в январе.

"Ожидания по поводу заседания Банка Англии в четверг удерживают фунт от значительных колебаний, — говорит главный макроэкономист Equiti Capital Стюарт Коул. — При этом сегодняшние данные вряд ли добавили оптимизма в отношении перспектив экономики Великобритании, и, думаю, это оказывает давление на фунт".

Рынки оценивают в 84% вероятность того, что на заседании Банка Англии в четверг ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Стратеги-аналитики ING полагают, что решение британского центрального банка в целом окажет нейтральное влияние на пару фунт/доллар.

"Движение пары фунт/доллар в основном может определяться реакцией на решение Комитета по операциям на открытом рынке ФРС", — отметил аналитик ING Франческо Песоле в аналитической записке.

Что касается евро, то в ING ожидают, что до четверга пара евро/фунт будет держаться ниже отметки 0,8800, отмечая при этом, что данные по инфляции в еврозоне смещают баланс рисков для пары в позитивную сторону.

Согласно опубликованным во вторник отраслевым данным, цены на продукты питания в Великобритании за четыре недели до 22 января показали рекордный рост, на 16,7%, что нанесло еще один удар по потребителям в условиях кризиса стоимости жизни.

Положительным моментом является то, что инфляционные ожидания британцев в январе опять снизились. Это позволяет надеяться, что высокие цены не укоренятся в ожиданиях потребителей навсегда, и это наверняка будет принято к сведению Банком Англии при размышлении о том, до каких уровней повышать процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией.

Между тем обеспокоенность по поводу рецессии продолжает играть доминирующую роль. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в декабре упало до уровней, в последний раз наблюдавшихся до мирового финансового кризиса, просигнализировав о том, что охлаждение рынка жилья происходит быстрее, чем предполагали консенсус-прогнозы экспертов.