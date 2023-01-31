МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Московская биржа запустила на денежном рынке операции по размещению депозитов, получению кредитов, а также РЕПО с плавающей ставкой в рублях и юанях, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа запустит торги производными инструментами на пару доллар-юань

"Тридцатого января 2023 года участники торгов на денежном рынке Московской биржи получили возможность заключать сделки РЕПО, размещать депозиты с центральным контрагентом (ЦК) и брать кредиты с плавающей ставкой. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях", — сообщила биржа.

"Новый сегмент денежного рынка будет способствовать удлинению сроков размещения средств, повышению гибкости управления ликвидностью и эффективности финансового планирования. Мы уверены, что сделки с плавающей ставкой будут востребованы клиентами и встанут в один ряд с нашими флагманскими продуктами – РЕПО с центральным контрагентом и клиринговыми сертификатами участия (КСУ)", — сказал директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов.

Плавающая ставка при заключении сделок складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки. В качестве индикаторов для сделок выступают индексы семейства RUSFAR, ключевая ставка Банка России и RUONIA, поясняет Мосбиржа. Ликвидность в режимах РЕПО с КСУ с плавающей ставкой поддерживается маркетмейкерами.

Денежный рынок Московской биржи – один из сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу "Московская биржа"). Среднедневной совокупный объем операций на денежном рынке Московской биржи в 2022 году составил 2,7 триллиона рублей.