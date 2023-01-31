МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рубль во вторник достиг самого низкого уровня более чем за три недели против доллара США, около 71 рубля за доллар, так как период уплаты налогов уже завершился, а валютные интервенции обеспечивают лишь ограниченную поддержку. Рубль перешел к снижению к доллару днем во вторник

По состоянию на 13.49 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась с повышением на 0,1%, по 70,35 после достижения отметки 70,83 в начале торгов, самого высокого уровня с 9 января.

Пара евро/рубль упала на 0,5%, до 76,22, а пара китайский юань/рубль торговалась без особых изменений, по 10,40.

Рубль потерял поддержку со стороны налогового периода в конце месяца, когда экспортеры конвертируют часть своей валютной выручки.

Власти РФ ежедневно осуществляют продажи юаней на сумму 3,2 млрд рублей или 45,45 млн долларов, однако некоторые аналитики полагают, что это предоставляет рублю лишь ограниченную поддержку.

В последние месяцы государство предпринимало усилия по "дедолларизации" российской экономики, сокращая использование валют стран, считающихся недружественными. При этом перевод определенных операций в юани оказался сложным процессом, как сообщили представители банков.

"Существуют технические сложности, касающиеся платежей в этой валюте, — сказал Александр Рахманин, вице-президент департамента по работе с финансовыми учреждениями в Росбанке. — Китайская банковская система очень зависит от системы SWIFT".

Западные санкции привели к невозможности использования многими российскими банками глобальной платежной системы SWIFT.

Доля долларовых платежей во внешней торговле снижается, а доля платежей в юанях растет, однако пока не представляется возможным полностью отказаться от американской валюты, отметил Рахманин.

"Доллар остается главной резервной валютой и валютой для проведения торговых операций", — добавил он.

Рубль испытывает внешнее давление после введения западными странами потолка цен на российскую нефть, а также введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти, вынуждающего Москву продавать ее с дисконтом. Ограничительные меры вступили в силу в начале декабря.

Цена на нефть Brent во вторник снизилась на 0,1%, до 84,10 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы укрепились.

"Фьючерсы на российские фондовые индексы указывают на небольшой рост, но он ограничен на фоне сохраняющегося давления на котировки сырьевых товаров", — сказал Джон Уолш, аналитик Альфа-банка.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,7%, до 994,1 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи тоже вырос на 0,7%, до 2218,9 пункта.