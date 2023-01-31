МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене снижается во вторник вечером после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей к экономике США, следует из данных торгов. Доллар укрепился перед заседанием ФРС

По состоянию на 18.52 мск курс евро к доллару растет до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0844 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару примерно до 1,085 доллара, затем в районе 18.30 мск европейская валюта переходила к кратковременному снижению.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 130,12 иены со 130,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,1%, до 102,18 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 107,1 пункта с пересмотренного показателя декабря в 109 пунктов. Аналитики в свою очередь ждали роста показателя за текущий месяц до 109 пунктов.

В эту среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федрезерва США. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение ставки центробанка на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.