Доллар и юань во вторник снизились против рубля на Мосбирже
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 59 КОП, ДО 69,82 РУБ, ЮАНЯ — НА 6 КОП, ДО 10,35 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20230131/839643591.html
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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 59 КОП, ДО 69,82 РУБ, ЮАНЯ — НА 6 КОП, ДО 10,35 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20230131/839643591.html
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