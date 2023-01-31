2023-01-31T19:11:36+03:00

2023-01-31T19:11:36+03:00

2023-01-31T19:11:36+03:00

2023

https://1prime.ru/Forex/20230131/839643591.html

Доллар и юань снизились к рублю во вторник

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https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 59 КОП, ДО 69,82 РУБ, ЮАНЯ — НА 6 КОП, ДО 10,35 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.01.2023

валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60