МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рубль во вторник укрепился и показал разнонаправленную динамику по итогам января, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к снижению к доллару днем во вторник

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 59 копеек, до 69,82 рубля, курс юаня — на 6 копеек, до 10,35 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 75,95 рубля.

Доллар снизился к рублю на 0,83%, евро – на 0,8%, юань — на 0,55%. Рублевая цена нефти составила около 5,94 тысячи за баррель сорта Brent.

Объем торгов юанем составил 6,58 миллиарда рублей против 1,17 миллиарда по доллару и 773,62 миллиона по евро.

Доллар за месяц снизился на 8 копеек, юань подорожал на 44 копейки, евро вырос на 1,65 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

"Рубль в январе опускался до новых минимумов с апреля 2022 года к доллару (72,91 рубля) и евро (77,21 рубля) и с мая 2022 года к юаню (10,555 рубля), но преимущественно находился в достаточно узком диапазоне торгов… Против российской валюты в целом выступало ужесточение санкционных условий в нефтяном секторе", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала"

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отмечает, что рубль во вторник преимущественно слабел, однако ближе к концу сессии вместе с восстановлением нефтяных цен российской валюте удалось отыграть часть потерь.

"Во вторник курс доллара на время достигал отметки в 70,8 рубля, но к вечеру рубль перешел к укреплению.. Во многом укрепление рубля происходило в рамках коррекции — помимо завершившегося налогового периода, давление на рубль все еще оказывают снизившиеся цены на нефть и укрепившийся в преддверии заседания Федрезерва США доллар", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

Бахтин говорит, что с уходом фактора налогового периода, а также в связи с текущей ценой российской нефти за рубежом, удержать планку в 70 рублей за доллар будет непросто. "Умеренным позитивом для российской валюты остаются ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 69-71 рубль за доллар", — полагает он.

Григорьев отмечает, что итоги заседания американского регулятора будут раскрыты лишь вечером среды, объемы февральских продаж юаней в рамках бюджетного правила, вероятно, будут анонсированы в четверг или в пятницу. На этом фоне в среду курс доллара вряд ли существенно превысит отметку в 70,6 рубля, добавляет он.

"На валютном рынке ожидаем дальнейшее ослабление рубля и умеренного роста пары доллар/рубль, ближайшим сопротивление выступает район чуть выше 72 рублей за доллар. В случае его пробоя можно ожидать движение к 75 рублям за доллар. Дополнительным драйвером для дальнейшего ослабления национальной валюты может послужить эмбарго на отечественные нефтепродукты, которое вступает в силу с 5 февраля", — заключает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.