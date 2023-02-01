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2023
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Рубль слабеет в начале утренних торгов
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Рубль слабеет в начале утренних торгов первого дня февраля на Московской бирже: доллар пробил отметку в 70 рублей, евро — 76 рублей, курс юаня поднялся до 10,37 рубля. Курс... ПРАЙМ, 01.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль слабеет в начале утренних торгов первого дня февраля на Московской бирже: доллар пробил отметку в 70 рублей, евро — 76 рублей, курс юаня поднялся до 10,37 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растёт на 29 копеек, до 70,11 рубля, юаня – на 2 копейки, до 10,37 рубля, евро – на 19 копеек, до 76,14 рубля.