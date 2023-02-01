МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новозеландский доллар упал в среду, так как данные по рынку труда дали повод говорить о том, что центральный банк страны, возможно, не будет действовать так агрессивно, как ожидалось ранее. Рубль слабеет в начале утренних торгов

Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,3%, до 0,6420, после падения на 0,5% до начала текущей сессии, отступив с недавнего максимума 0,6530. Поддержка находится в районе 0,6390.

Официальные данные показали, что безработица в Новой Зеландии в 4-м квартале повысилась до 3,4%, тогда как ожидалось, что она останется на уровне 3,3%. Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) прогнозировал, что безработица составит 3,2%.

"Так как более высокие процентные ставки сейчас оказывают давление на экономику, мы считаем, что рынок труда достиг поворотной точки", — говорит Майкл Гордон, главный экономист Westpac NZ.

В сочетании с данными, которые на прошлой неделе показали, что инфляция в стране достигла своего пика, это подтверждает ожидания, что РБНЗ замедлит темпы повышения ключевой ставки до 50 базисных пунктов позднее в этом месяце. При этом рынки полагают, что ставка не достигнет 5,5%, как ожидалось ранее.

Пара австралийский доллар/доллар США в среду укрепилась до 0,7038 после достижения минимума 0,6984 на неожиданно слабом отчете по розничным продажам.

Австралийский доллар получал поддержку со стороны склонности инвесторов к риску до начала текущей сессии, когда предпочитаемый Федеральной резервной системой индикатор заработной платы, индекс расходов на оплату труда, в 4-м квартале вырос на 1%, что стало самым слабым ростом за один год.

Ожидается, что позднее в среду центральный банк США повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Но рынки опасаются воинственного тона председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который он может продемонстрировать на пресс-конференции по итогам заседания.

Ожидания в отношении менее жесткого заявления РБНЗ позволили аналитикам Barclays увидеть больше пространства для укрепления австралийского доллара против новозеландского доллара.

"Мировые рынки еще полностью не учитывают в котировках открытие экономики Китая. Учитывая этот факт, а также риск жесткого заявления РБА на следующем заседании и после него, мы видим больше пространства для роста австралийского доллара как против доллара США, так и против новозеландского доллара", — говорят аналитики Barclays.

"Коррекция масштабного разрыва между процентными ставками в двух центральных банках указывает на дальнейший рост австралийского доллара против новозеландского доллара", — добавляют они.