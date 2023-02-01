МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в среду днем, следует из динамики торгов. Рынки продолжают ожидать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), оценивая и статистику по Европе. Reuters: доллар взял паузу перед решением ФРС

По состоянию на 14.34 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0894 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0862 доллара. Курс доллара к иене снижался до 129,84 иены со 130,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 101,86 пункта.

Главными событиями недели остаются заседания крупных мировых центробанков. В частности, в среду решение по ставке объявит Федрезерв, который, как ожидается, может повысить ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. В четверг ЕЦБ примет решение по монетарной политике и может повысить свою ставку на 50 базисных пунктов — до 3% годовых.

Трейдеры обращают внимание и на статистику, опубликованную ранее в среду. Годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 8,5% с 9,2% месяцем ранее, что оказалось меньше ожидаемых 9%. Безработица в еврозоне составила в декабре 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню ноября. Аналитики прогнозировали сохранение значения на первоначальном показателе ноября в 6,5%.