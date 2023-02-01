МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доллар США в среду немного снизился против евро. Инвесторы с нетерпением ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, после которого центральный банк, как надеются на рынке, просигнализирует о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Reuters: доллар взял паузу перед решением ФРС

Между тем, евро торгуется почти без изменений после публикации январских данных, которые указали на замедление инфляции в еврозоне третий месяц подряд.

После ряда масштабных повышений процентных ставок в 2022 году участники рынка ожидают, что в среду ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75% Это будет минимальное повышение ставки с тех пор, как регулятор начал ужесточение денежно-кредитной политики 10 месяцев назад.

Меньше ясности по поводу того, продолжит ли ФРС сигнализировать о дальнейшем повышении ставок на фоне все более явных признаков замедления инфляции и экономики.

На момент написания статьи индекс доллара США снизился на 0,2%, до 101,91. На предыдущей сессии он потерял 0,16%, отчасти под воздействием данных, показавших, что в 4-м квартале затраты на рабочую силу в США росли самым медленным темпом за год.

Инвесторы учитывают в котировках приближение ФРС к концу цикла повышения ставок, и индекс доллара находится намного ниже 20-летнего максимума 114,78, достигнутого 28 сентября. Индекс снижается уже на протяжении 4 месяцев подряд.

Рынки будут внимательно следить за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания центрального банка, отмечают инвесторы.

"Хотя руководители ФРС и настаивают на том, что ставки будут оставаться высокими в течение некоторого времени, рынки просто не верят в это, особенно ввиду того, что несколько ключевых индикаторов инфляции указали на устойчивую траекторию замедления роста цен", — сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK.

Кэрол Конг, валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia, отметила, что "недавний прогресс в вопросе инфляции побудил участников рынка ожидать, что ФРС быстро перейдет от повышений ставок к их понижениям".

По мнению инвесторов, данные по инфляции в еврозоне вряд ли повлияют на решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Ожидается, что ЕЦБ и Банк Англии в четверг повысят свои ставки на 50 б.п.

"Влияние данных (по инфляции) на следующее заседание ЕЦБ минимально, — отметил Саймон Харви, руководитель валютного анализа в Monex Europe. — Нет никаких реальных признаков того, что ЕЦБ будет менять курс так быстро, как ожидают рынки".

Пара евро/доллар выросла на 0,3%, до 1,0893. Пара британский фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2320.

Сообщения в СМИ о том, что Великобритания и ЕС заключили таможенное соглашение для разрешения противоречий вокруг Северной Ирландии, почти не оказали поддержки фунту.

При этом источник в британском правительстве сказал Reuters, что никакого соглашения еще не было достигнуто, и обсуждения продолжаются.

Помимо заседания ФРС, инвесторы в среду также ждут выхода отчета Института управления поставками (ISM) по производственной активности и данных по вакансиям США, чтобы получить лучшее представление о состоянии американской экономики и рынка труда.