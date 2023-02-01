МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение к евро и к иене в среду вечером после выхода слабой внутренней статистики, следует из динамики торгов. Доллар упал перед результатами заседания ФРС

По состоянию на 18.58 мск курс евро к доллару растет до 1,092 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0862 доллара. Курс доллара к иене снижается до 129,27 иены со 130,09 иены. До выхода данных по рынку труда евро дорожал до 1,089 доллара, а доллар к иене дешевел до 129,8 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,36%, до 101,73 пункта.

Валютные трейдеры оценивают американскую макростатистику. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе увеличилось только на 106 тысяч, в то время как аналитики ждали роста показателя на 178 тысяч. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 47,4% с декабрьских 48,4%, что также оказалось хуже прогнозов.

Позднее в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. По данным CME Group, 98% аналитиков ожидают повышения ставки американского центробанка на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75%.