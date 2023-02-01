2023-02-01T19:32:00+03:00
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2023
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Доллар и юань выросли к рублю
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Российская валюта умеренно ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,2 рубля и 10,39 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 01.02.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,2 рубля и 10,39 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 38 копеек, до 70,2 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,39 рубля, евро — на 53 копейки, до 76,48 рубля.