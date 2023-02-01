МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 70,2 рубля и 10,39 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар и юань снизились к рублю во вторник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 38 копеек, до 70,2 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,39 рубля, евро — на 53 копейки, до 76,48 рубля.