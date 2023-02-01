МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль в первый день февраля умеренно ослабел к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Аналитики связывают это с окончанием январского налогового периода и снижением цен на нефть. Рубль продолжает торговаться в умеренном минусе

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 38 копеек — до 70,2 рубля, юаня — на 4 копейки, до 10,39 рубля, евро — на 53 копейки, до 76,48 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на 19.52 мск снижается на 1,8% — до 83,92 доллара за баррель.

Объем торгов юанем составил 55,26 миллиарда рублей против 53,04 миллиарда по доллару и 49,01 миллиарда по евро.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

"Рубль завершил торги выше уровня 70 рублей по отношению к доллару США, снизился на 0,5%. Ослабление рубля связано с завершением налогового периода, а также снижением нефтяных котировок", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"В свою очередь, поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов", — добавил аналитик.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" в свою очередь отмечает, что рубль в целом стабилизировался после заметного ослабления на фоне окончания январского налогового периода. Однако в дальнейшем волатильность на валютном рынке может вырасти на фоне введения санкций на российские нефтепродукты и ожидаемого анонса новых объемов продажи юаней в рамках бюджетного правила, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Григорьев считает, что в отсутствие анонсов от Минфина курс доллара в четверг, вероятно, останется в диапазоне 70,75-71,75 рублей.

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 69-71 рубль за доллар. Отметка 70 рублей краткосрочно может стать точкой притяжения для американской валюты. От нее вероятны периодические импульсы в сторону 71 рубля", — говорит аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

Он также отмечает, что в конце этой недели Минфин сообщит данные о планируемом объеме продажи юаней на февраль и начало марта. По оценкам эксперта, объем валютных интервенций может увеличиться до суммы, эквивалентной 5-6 миллиардам рублей в день, что будет сдерживать ослабления рубля.

"Укрепление рубля стоит воспринимать только как локальную коррекцию. На наш взгляд, восходящий тренд по валютной паре доллар/рубль остается актуальным. Ближайшим уровнем сопротивления выступает район 72 рубля. Дополнительным драйвером для продолжения ослабления рубля послужит эмбарго на отечественные нефтепродукты, которое вступает в силу с 5 февраля", — оценил в свою очередь аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.