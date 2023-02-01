МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс доллара несколько замедлил снижение по отношению к евро и иене после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Доллар упал перед результатами заседания ФРС

По состоянию на 22.21 мск курс евро к доллару рос до 1,0907 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0862 доллара. Курс доллара к иене опускался до 129,59 иены со 130,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 101,8 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0915 доллара, доллар дешевел к иене до 129,39 иены за доллар, а индекс доллара был на уровне 101,76 пункта.

ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 21-22 марта.