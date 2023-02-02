Курс рубля растет к доллару, но снижается к юаню и евро
Курс рубля растет к доллару до 70,16, снижается к юаню до 10,4, а евро - до 76,85
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга прибавляет к доллару и снижается к юаню и евро: инвалюты торгуются около 70,16 рубля, 10,4 рубля и 76,85 рубля соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 4 копейки — до 70,16 рубля, курс юаня повышался на 1 копейку — до 10,4 рубля, евро рос на 37 копеек — до 76,85 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230202/839664294.html
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