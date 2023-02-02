Мосбиржа: курс евро превысил 77 рублей вслед за ростом на форексе выше 1,1 доллара
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Евро на Московской бирже превысил 77 рублей вслед за обновлением на форексе максимума с апреля прошлого года – выше 1,1 доллара; курс доллара к рублю стабилен, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.20 мск рос на 65 копеек — до 77,12 рубля, максимума с 30 декабря. Курс юаня поднимался на 3 копейки — до 10,42 рубля, доллар не менялся и стоил 70,2 рубля.
На форексе евро растет на 0,3% — до 1,102 доллара, а ранее в четверг обновил максимум с апреля 2022 года, поднявшись до 1,1033 доллара.
https://1prime.ru/Forex/20230202/839664458.html
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