МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Евро на Московской бирже превысил 77 рублей вслед за обновлением на форексе максимума с апреля прошлого года – выше 1,1 доллара; курс доллара к рублю стабилен, следует из данных торгов. Курс рубля растет к доллару, но снижается к юаню и евро

Курс евро расчетами "завтра" на 7.20 мск рос на 65 копеек — до 77,12 рубля, максимума с 30 декабря. Курс юаня поднимался на 3 копейки — до 10,42 рубля, доллар не менялся и стоил 70,2 рубля.

На форексе евро растет на 0,3% — до 1,102 доллара, а ранее в четверг обновил максимум с апреля 2022 года, поднявшись до 1,1033 доллара.